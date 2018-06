Lapo Elkann, ecco la nuova fidanzata: luna di miele con la gallerista svizzera Gala Kalchbrenner

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Un vero e proprio fidanzamento per. Il rampollo di casa Fca, ex fiat, si è infatti lasciato con la fidanzata Cristina Saracino con cui a gennaio era volato in Brasile. Da allora Lapo ha passato un periodo da single, ma qualche tempo fa è stato sorpreso a fianco di una misteriosa bionda, poi “identificata” come, direttrice vendite di una nota galleria d’arte con affari in Svizzera, Londra e Italia.La coppia era stata sorpresa nottetempo in macchina, ma ora sembra che faccia le cose alla luce del sole: “Chi” infatti li ha fotografati su uno yatch mentre solcano le acque della costiera amalfitana scambiandosi baci appassionati.