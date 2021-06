Il principe William mostrerà in anteprima ai figli la statua in onore di Lady Diana

Il Principe William ha deciso che mostrerà ai suoi figli in anteprima la statua dedicata a Lady Diana. Il Duca di Cambridge mostrerà la statua, in onore di sua madre, ai figli e anche ai membri della famiglia Spencer.

Secondo quanto riferisce il Telegraph, non è ancora noto se Kate Middleton, moglie di William, parteciperà alla cerimonia ufficiale di presentazione della statua prevista per giovedì 1 luglio. L'inaugurazione sarà, probabilmente, l'ultima occasione per i due fratelli William ed Harry per ricucire un rapporto ai ferri corti da molto tempo. Una frattura che sembra insanabile, ma che potrebbe essere recuperata grazie alla statua dedicata a loro madre, l'indimenticabile e indimenticata Lady Diana.

L'evento non sarà accessibile a tutti i media, ma verrà raccontato da un'unica emittente autorizzata a riprendere la rivelazione della statua che già si trova nel Palazzo di Kensington. I due fratelli due anni fa, in occasione del ventesimo anniversario dalla morte della madre Diana vollero che fosse realizzata una statua in suo onore. Questa è l'unica attività proseguita anche dopo il trasferimento negli Stati Uniti del principe Harry.

La statua verrà svelata al mondo nel giorno in cui Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni. I due frattelli desideravano un qualcosa che rendesse memoria eterna alla madre e proprio per questo è stata realizzata, nonostante i dissapori che si sono creati. Diventerà anche un promemoria per le generazioni future dell'affetto a livello mondiale che Lady D. era riuscita a conquistarsi.

Il Sunken Garden di Kensington Palace è stato scelto come luogo perfetto perché era uno dei luoghi di riflessione preferiti dalla principessa. Lo scultore della statua, Ian Rank-Broadley, è noto soprattutto per la sua rappresentazione della regina, che è apparsa su tutti i contanti nel Regno Unito e nel Commonwealth dal 1998. Ha inoltre progettato una moneta d'oro per il giubileo di diamante della regina nel 2012.



Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 20:56

