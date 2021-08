Lady Diana , l'indiscrezione choc a 24 anni dall'incidente: «L'ho vista poco prima che morisse, il suo viso...». Oggi, 31 agosto ricorre l'anniversario della morte di Lady Diana, icona planetaria di empatia e libertà. A 24 anni dall'incidente nel tunnel dell'Alma, emergono nuovi dettagli sugli ultimi attimi di vita della principessa del popolo.

Leggi anche > Chiara Ferragni, la tenera foto di Vittoria con il vestitino a quadretti. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?»

Tra le testimonianze inedite, quella di Sami Nair, filosofo e politologo che, nell’estate del 1997, ricopriva la carica di consigliere del ministro degli Interni francese, Jean-Pierre Chevènement. La notte tra il 30 e il 31 agosto, fu Nair a precipitarsi in ospedale, subito dopo l'incidente. L’ambulanza che trasportava Diana arrivò con 45 minuti di ritardo, tra l’1:30 e l’1:45. È in quel momento che Nair vide la principessa in fin di vita, descrivendo così quegli attimi: «Le toccai il volto. Aveva un viso d’angelo. L’angelo della morte, pensai. Era bellissima, nonostante stesse morendo. Era molto pallida. Bionda».

Per ricordare Diana su Rai1 è andato in onda il documentario "D. Time - Il tempo di Lady D".

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA