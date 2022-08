Lady Diana, documentario rivela un elemento inedito: «La principessa sapeva che qualcuno si sarebbe sbarazzato di lei»

A 25 anni dalla morte di Lady Diana, sotto al tunnel de l'Alma a Parigi, è in uscita un nuovo documentario da cui emerge un nuovo inquietante dettaglio, trascurato per circa 20 anni, che potrebbe gettare nuova luce sull'incidente fatale costato la vita a Diana Spencer, il 31 agosto del 1997, al suo compagno Dodi Al-Fayed ed al loro autista Henri Paul. Nel documentario, "Investigating Diana: Death In Paris", si fa riferimento ad una lettera della principessa Diana che avvertiva della possibilità di essere uccisa in un incidente d'auto, inviata agli investigatori francesi solo sei anni dopo la collisione mortale.

L'elemento sospetto

Il film su Diana si riferisce al resoconto sull'incontro della principessa con il suo legale Victor Mishcon e il suo segretario privato personale dell'epoca. La Spencer avrebbe citato una fonte che le avrebbe detto che qualcuno si sarebbe sbarazzato di lei entro l'aprile del 1996, simulando un incidente d'auto. Secondo il Daily Mail, Mishcon avrebbe consegnato il suo biglietto agli alti ufficiali della polizia di Scotlando Yard nel 1997, ma è stato inviato alle autorità francesi solo sei anni dopo.

Stando al giornale inglese, i fratelli e le sorelle di Diana avrebbero scoperto la lettera un decennio dopo che era stata scritta ed i fiigli William e Harry, ne erano all'oscuro. Il film "Investigating Diana", una coproduzione tra Channel 4 e Discovery Plus, contiene interviste con investigatori delle forze britanniche e francesi che hanno indagato sull'incidente di Diana, alcuni dei quali hanno parlato pubblicamente per la prima volta.

Diana, morta all'età di 36 anni, secondo l'inchiesta ufficiale è morta a causa dell'incidente provocato dal comportamento gravemente negligente dell'autista, che in corpo aveva alcol e farmaci.





