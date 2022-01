La regina Elisabetta riappare a Sandringham: fotografata durante un giro in auto nel suo rifugio

Foulard sui capelli, occhiali da sole e un velo di rossetto. Questo il look sfoggiato dalla regina Elisabetta durante uno spostamento in auto nella residenza di campagna a Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale), dove si trova dopo essere stata a lungo nel castello di Windsor per un periodo di riposo durato alcuni mesi. La sovrana è stata subito paparazzata e nelle immagini pubblicate dai tabloid britannici si vede la 95enne seduta lato passeggero vicino all'autista su un fuoristrada Range Rover.

La regina soggiorna per la prima volta nell'amato cottage di Wood Farm dalla morte del principe consorte Filippo avvenuta l'aprile scorso. Secondo il Sun, intende ricordare privatamente il duca di Edimburgo così come suo padre Giorgio VI nel 70° anniversario della sua scomparsa, il 6 febbraio. Momento che segna anche l'ascesa al trono di Elisabetta. Le celebrazioni per il suo Giubileo di Platino e quindi le sette decadi da monarca inizieranno il mese prossimo e raggiungeranno il culmine a giugno.

Queen is spotted driving in Norfolk after making special trip to Sandringham https://t.co/MLs0wchmmm — Daily Mail Online (@MailOnline) January 26, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 23:22

