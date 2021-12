La regina Elisabetta ha un figlio e un nipote preferito, i retroscena: «Ecco chi sono e perché»

La regina Elisabetta, secondo i bene informati, avrebbe un figlio e un nipote preferiti. L'idea che un genitore ammetta apertamente di preferire un figlio a un altro sembra scandalosa a molti, ma per un'istituzione famosa come la Famiglia Reale non sorprende che ci siano retroscena simili.

La regina Elisabetta, il figlio preferito



Come ricorda il sito Mylondon, la regina ha avuto quattro figli con il defunto marito, il principe Filippo: il principe Carlo (n.1948), la principessa Anna (n.1950), il principe Andrea (n.1960) e il principe Edoardo (n.1964). Ce n'è uno che si pensa sia il suo preferito ed è opinione diffusa che si tratti del principe Andrea. Per quanto riguarda il defunto duca di Edimburgo si pensa che la principessa Anna fosse la sua preferita. Gli esperti affermano che la regina ha subito la pressione di allevare il principe Carlo come futuro re e ha lottato con le sue fragilità. In un documentario l'autrice reale Katie Nicholl ha spiegato: «C'è una vera tensione tra Carlo e Andrea. Andrea ha un rapporto molto diverso con sua madre e la regina con lui è molto più diretta».

L'ex maggiordomo della Principessa del Galles, Paul Burrell, ha aggiunto: «Andrea è sempre stato il figlio prediletto della Regina e non ha mai fatto nulla di male ai suoi occhi». La giornalista Penny Junor ha dichiarato: «Penso che la regina abbia sempre avuto un debole per il principe Andrea». Il terzogenito ha guadagnato più attenzione di suo fratello maggiore quando è diventato un pilota di elicotteri ed è stato inviato a combattere nel conflitto delle Falkland. Katie Nicholl ha dichiarato: «È tornato come un eroe ed è stato davvero il ragazzo d'oro della famiglia reale». Questo fino allo scandalo Epstein che lo ha travolto recentemente. Un dolore per la sovrana.



La regina Elisabetta, il nipote preferito

Tra gli otto nipoti della regina molti credono che Lady Louise Windsor sia la sua preferita. Lady Louise è nata l'8 novembre 2003 ed è la figlia del principe Edward e di Sophie, il conte e la contessa di Wessex. L'intera famiglia Wessex è molto vicina alla monarca di 95 anni.

