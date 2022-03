La Pupa e il Secchione, l'indiscrezione a Pomeriggio 5: «Mila Suarez vuole strappare a Guenda Goria il fidanzato per colpa di Alex Belli»

Questa sera andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione show con Barbara D'Urso e a Pomeriggio 5 hanno commentato gli ultimi accadimenti e riportato qualche anticipazione. Al centro del dibattito con gli ospiti in studio c'era il presunto triangolo formato da Mila Suarez, Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko Gancitano. L'ex di Alex Belli afferma che lui è attratto da lei.

Leggi anche > Fabrizio Corona scomparso da Instagram. Rumors sul web: «È stato bannato». Cosa è accaduto

La Pupa e il Secchione, Mila Suarez e Mirko Gancitano

Mila Suarez fa coppia nel programma con Mirko Gancitone, che è entrato come secchione. Il ragazzo è promesso sposo di Guenda Goria e i due si dichiarano innamoratissimi. Suarez ha spiegato di aver visto un interesse verso di lei da parte del suo secchione e che durante la notte lui le prenderebbe la mano. Per gli opinionisti in studio è tutta una montatura e lei sta facendo qualcosa di molto grave.

La Pupa e il Secchione, Mila Suarez e Guenda Goria

«Sembra che voglia fare un dispetto e rovinare il futuro matrimonio. Sembra che si compiace a strappare il marito a Guenda. Lei sice "sono talmente bona da strappare un futuro sposo"», le parole di Vladimir Luxuria. «Sostiene che le farebbe gli occhietti e le prenderebbe la mano mentre dorme», le parole pronunciate in studio. «È di una gravità inaudita... Mirko è entrato molto innamorato di Guenda, vuole crearsi una famiglia con lei. Mila sta creando una soap perché Mirko lavora con Alex Belli e ha assistito alla loro separazione, ma dovrebbe avere rispetto», ha aggiunto Roberto Alessi. Questa sera Guenda sarà in studio per un confronto e al posto di Flavia Vento arriverà Elena Morali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA