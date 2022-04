La Pupa e il Secchione, Elena Morali interrompe bruscamente la prova: «Non sento gli odori, ho avuto il Covid un anno fa»

Elena Morali, nuova concorrente de La Pupa e il Secchione Show, è entrata in crisi e ha avuto un crollo emotivo in questa settimana. Ha confessato di avere un problema di salute e ha interrotto bruscamente una prova. La showgirl, che nel programma affianca Aristide Malnati, ha perso la pazienza perché le avevano chiesto di riconoscere il proprio partner dall'odore mentre erano bendati.

Quando è toccato a lei, Morali, è apparsa alterata e ha interrotto il gioco dicendo di non riuscire a sentire gli odori a causa del Covid, contratto più di un anno fa. «Sono una persona che tiene dentro e quando sono triste invece che sfogarmi con la tristezza mi sfogo con la rabbia - ha detto Elena -. La verità è che io un anno e quattro mesi fa ho avuto il Covid in maniera molto pesante, di cui non ho parlato e io tuttora non sento gli odori, nessuno».

Versione confermata dal fidanzato Luigi Favoloso, che ha anche dichiarato di non essere geloso di Aristide. Proprio nella puntata di ieri sera Barbara d’Urso ha mandato in onda una clip in cui Elena e il suo secchione si scambiano un tenero bacio in villa. «Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me - ha scritto Favoloso nelle stories di Instagram - non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa…»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 14:30

