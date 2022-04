La Pupa e il Secchione cerca il riscatto: Alex Belli in gioco, Flavia Vento in studio dopo l’addio. Arriva Paolo Caruso

La Pupa e il Secchione cerca riscatto e per il nuovo appuntamento la conduttrice del reality Mediaset, Barbara D’Urso ha preparato diverse soprese. Dopo un inizio scoppiettante infatti il programma ha subito una brusca flessione negli ascolti.

Isola 2022, Patrizia Bonetti scomparsa: «Si sottoporrà a delle cure». Il giallo del post social

Barbara D'Urso conduce La Pupa e il Secchione (Foto: Instagram)

La Pupa e il Secchione: arrivano Alex Belli, Flavia Vento e Paolo Caruso

La Pupa e il Secchione ha nelle ultime puntate subito una flessione negli ascolti e la conduttrice Barbara D’Urso ha preparato per la puntata del 5 aprile diverse soprese per ravvivare lo show. La prima è l’annunciato arrivo di Alex Belli, indiscusso protagonista dell’ultima edizione del Gf Vip, che entrerà in gioco come pupo per una notte e avrà anche un confronto con la coppia in gioco formata da Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano, compagno di Guenda Goria e suo grande amico. Alex sarà poi determinante nella classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara affiancando il lavoro dei giudici.

Alex Belli (Foto: Instagram)

Prevista anche la presenza in studio di Flavia Vento, che tornerà per spiegare i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare l’ennesimo reality. Finalmente pronta a entrare in gioco la collega Paolo Caruso, che dopo i problemi di salute e il ricovero in ospedale consocerà finalmente il secchione con cui farà coppia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA