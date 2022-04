La Pupa e il Secchione, bacio tra due concorrenti: l'annuncio

Questa sera va in onda la semifinale di La Pupa e il Secchione Show e Barbara D'Urso ha annunciato sui social un colpo di scena: in una coppia è scattato il tanto atteso bacio. I due concorrenti sono Gianmarco Onestini e Mila Suarez. Sembra che i due facciano sul serio e il feeling non è passato inosservato, soprattutto quando il fratello dell'ex tronista ha scelto di cambiare Pupa.

Nei giorni scorsi, Onestini e Suarez si sono intrattenuti sotto le coperte e i fan avevano intuito la volontà di trasformare la loro vecchia amicizia in qualcosa di più. Questa sera le effusioni saranno al centro della puntata, ma si parlerà anche della rottura fra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, accusato di aver flirtato con Malena. La pornostar sarà anche questa volta, infatti, “Pupa per una sera”.

Nelle anticipazioni anche i vari litigi in villa. Maria Laura de Vitis è stata oggetto di pesanti accuse da parte del gruppo. Gli altri concorrenti l’hanno infatti presa di mira per aver sfruttato la sua relazione con Paolo Brosio per finire in tv.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 20:42

