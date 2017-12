La moglie di Fausto Brizzi cerca di voltare pagina e reagisce così

Prossima vita rinasco Orso ❤️❤️#amicizia @ermannzo Un post condiviso da Claudia Zanella (@claudiazanellaofficial) in data: Dic 29, 2017 at 6:29 PST

Alcune settimane fa le dichiarazioni rilasciate al programmahanno fatto scoppiare uno scandalo che ha travoltoe tutta la sua famiglia. Il regista è stato accusato di molestie da 12 donne e la moglie,ha cercanto di mantenere il riserbo pur chiarendo di credere al suo uomo. In questi giorni suha però cercato di voltare pagina.L'ritrova così il sorriso mostrandosi sui social con due amici in un momento di relax. Ritrovare la serenità dopo la bufera che ha rovinato il marito, con cui ha una bambina, non è facile, ma con il tempo e la vicinanza delle persone care tenta di guardare avanti.