La marijuana legale interessa anche i vip: ecco l'ex gieffino nel negozio di canapa

Anche i vip sono interessati alla canapa legale, quella con un principio attivo inferiore allo 0,2 per cento, e in uno dei numerosi negozi che commercializzano laa norma di legge è stato avvistato anche l’ex gieffino della quindicesima edizione del reality,Simone, noto anche per essere il fidanzato della deputata del Pd Stefania Pezzopane, è stato sorpreso da “Nuovo” mentre visita un negozio di canapa, osserva attento i prodotti esposti e porta via un dépliant che poi legge interessato.Simone ha poi spiegato la sua posizione sull’argomento: “Meglio entrare qui dentro che frequentare le zone di spaccio – ha fatto sapere alla rivista - Sono contrario alla droghe però questi prodotti sono una via onesta per tenere i giovani lontani dal mercato illegale”.