L'ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna in guerra: si unisce ai combattenti per difendere il Paese dai russi

L'ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna si unisce ai combattenti che difendono il Paese dai russi. In questa fase è guerriglia urbana con civili che imbracciano un'arma e si uniscono ai militari per resistere all'offensiva. La modella ha pubblicato su Instagram gli scatti in cui si mostra equipaggiata e armata, pronta a rischiare la vita al fianco della resistenza armata. Un abbigliamento che aveva mostrato anche in alcune foto del passato.

Miss Ucraina Anastasiia Lenna combattente

L'ex reginetta di bellezza Miss Grand Ukraine si è unita all'esercito della sua nazione per combattere le forze d'invasione russe e ha condiviso la sua missione con i suoi quasi centomila followers. Anastasiia Lenna è stata incoronata vincitrice del concorso di bellezza a 24 anni nel 2015. Dalle passerelle al campo di battaglia.



Miss Ucraina Anastasiia Lenna in guerra

Da come si evince dallo stesso account Instagram e come riporta il Daily Star, Anastasiia non è estranea a brandire un'arma nei campi di addestramento, ma questa volta fa sul serio. Gli ultimi scatti la mostrano in completo equipaggiamento militare. Ha anche cercato di sfruttare la sua popolarità e di sensibilizzare l'opinione pubblica per la causa. Da quando Vladimir Putin ha dichiarato guerra all'Ucraina ha utilizzato i social media per raccogliere sostegno per il suo paese.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 10:32

