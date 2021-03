Kylie Jenner lancia una raccolta fondi per pagare le cure dell'amico. Ira dei follower: «Ma sei miliardaria, paga tu»

Kylie Jenner nella bufera dopo aver lanciato una raccolta fondi per pagare le spese mediche ad un amico rimasto coinvolto in un incidente. Molti utenti, sui social, non hanno affatto gradito l'iniziativa della ricchissima influencer, la più giovane della dinastia 'allargata' dei Kardashian.

Approfittando del suo enorme seguito (oltre 222 milioni di follower solo su Instagram), Kylie Jenner ha infatti promosso una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. L'obiettivo è quello di raccogliere 120mila dollari (poco più di 100mila euro) a favore di Samuel Rauda, grande amico della influencer e di professione truccatore. L'uomo, infatti, una settimana fa era rimasto coinvolto in un terribile incidente ed era finito in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcune, delicate operazioni.

Un gesto di grande altruismo? Non è quello che hanno pensato tanti utenti sui social, nonostante Kylie Jenner abbia donato 5000 dollari (poco più di 4000 euro) ed al suo appello abbiano risposto altre vip e influencer, come Bella Thorne e Sofia Richie. La rabbia dei follower deriva dal fatto che Kylie Jenner potrebbe pagare da sola la cifra necessaria per le spese mediche dell'amico, dal momento che il suo patrimonio è stimato sui 900 milioni di dollari (oltre 750 milioni di euro).

Molti utenti, soprattutto su Twitter, sono durissimi: «Senza vergogna, compra borse da 60mila dollari ma poi ne dona appena cinquemila per aiutare l'amico in difficoltà». E ancora: «Il problema non è che non abbia pagato da sola l'operazione per l'amico. Ogni sorella di Kylie Jenner è milionaria, così come lei e i suoi genitori. Ma lei preferisce chiedere soldi alla classe media. Ah, questa famiglia...».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 21:47

