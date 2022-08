Kylie Jenner e la figlia Stormi, le più cool di Londra: i loro look fanno impazzire il web

di Federica Portoghese

Kylie Jenner e la figlia Stormi, insegnanti di stile. La figlia di Kylie Jenner e Travis Scott è diventata, nel tempo, una vera icona della moda, amata e seguitissima dal pubblico, Stormi continua ad avere l'attenzione puntata su di sè per i suoi look, sempre cool e fashion come quelli quella madre.

Gli outfit che hanno fatto impazzire il web

Nell'ultima sfilata a Londra le due star hanno indossato outfit da capogiro, da far invidia a tutta la capitale inglese. Mentre si dirigevano a cena in centro, mano nella mano, Jenner e Stormi hanno fatto impazzire i fan. Jenner con una giacca di pelle blu reale oversize con finiture in pelliccia di Alexandre Vauthier. Ha abbinato il pezzo di tendenza a sandali con tacco stringati. Stormi, invece, ha indossato un elegante vestito argento con paillettes, sopra una maglietta bianca. Ha completato il look con una piccola borsetta argentata, occhiali da sole Y2kK satinati e scarpe da ginnastica Nike Air Force 1 bianche.

La figlia di Kylie è una vera e propria “fashionista”, pronta a dare lezioni di style a chiunque, nonostante la sua giovane età, il web impazzisce per lei e per la famiglia, uno spettacolo vederli insieme.

