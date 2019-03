Kourtney Kardashian nuda su Instagram per il progetto segreto ed è boom di like

© RIPRODUZIONE RISERVATA

regala un nuovoai suoi follower. La piccola di casa Kardashian, sorella di Kim, Khloé, Kylie Jenner e Kendall Jenner, non è nuova a questo tipo di post e stavolta ha utlizzato il suo (formoso) corpo per sponsorizzare il suo nuovo progetto lavorativo.E’ un “coming soon”, un lavoro che verrà presto presentato al pubblico (naturalmente attraverso il suo seguitissimo account) ma intanto Kourtney ha fatto il pieno di like per lo scatto hot da parte dei suoi fan e ha ottenuto la pubblicità gratuita che probabilmente cercava.La Kardashian non è solo una star del web, ma lavora come imprenditrice (due linea d’abbigliamento, una con Kim), stilista, modella e attrice. A renderla famosa la partecipazione al reality di famiglia “Al Passo Con I Kardashian!” (Keeping Up With The Kardashians), che però dato il calo di ascolti rischia la chiusura.