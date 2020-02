Kobe Bryant, la figlia Capri di 7 mesi muove i primi passi. La moglie: «Ha gli occhi del padre. Non accetto queste morti»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 12:31

Capri è la più piccola di casa Bryant, mamma Vanessa ha postato suun tenero video che la riguarda.Nelle immagini, Capri - detta Koko - si alza in piedi per la prima volta sorretta dalla zia Sharia Bryant, una delle due sorelle maggiori di Kobe. La didascalia che accompagna il filmato è commovente: «».In un secondo post, Vanessa Bryant posta un video che ritrae momenti insieme di Kobe e la figlia Gigi. Poi il commento struggente di Vanessa nella didascalia: «Non riesco a elaborare entrambi i lutti contemporaneamente. È come se stessi cercando di processare la perdita di Kobe, ma».