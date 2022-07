Kledi Kadiu, la moglie parla della malattia del figlio Gabriel: «Sappiamo cosa l'ha provocata»

Buone notizie per Kledi Kadiu. L'ex ballerino di Amici, a un anno dalla nascita del piccolo Gabriel Kadiu, comunica ai follower che il bambino sta meglio. Era stato ricoverato per un mese in terapia intensiva dopo che la moglie Charlotte Lazzari l'aveva partorito. Subito dopo, il ballerino e l’insegnante di yoga hanno scoperto la malattia del secondogenito: l'encefalite, un’infiammazione che colpisce le meningi e il cervello. Nel box domande su Instagram, un utente ha chiesto a Charlotte: «Si sa da cosa è stata causata l’encefalite di Gabriel?». La moglie di Kledi Kadiu ha risposto: «Certo che si sa ma non ci sentiamo ancora pronti a condividere la nostra storia così personale. Arriverà un momento in cui lo farò con il solo ed unico scopo di utilizzare questo canale social per fare giusta informazione».

Tredici giorni dopo il parto, a Charlotte non è sfuggito un movimento strano del suo bambino. Lo stesso movimento che si è ripetuto il giorno dopo e che ha spinto la giovane a correre in ospedale. I medici hanno subito notato che il piccolo Gabriel aveva un po’ di febbre e faceva dei movimenti simili a delle crisi epilettiche. Da qui la scelta di ricoverare immediatamente il bambino. Gabriel è stato in terapia intensiva, inizialmente in isolamento, per oltre un mese e mezzo. E dopo ha affrontato diverse terapie e cure.

Charlotte Lazzari ha ammesso che quando hanno parlato per la prima volta della malattia del piccolo Gabriel sono arrivati centinaia di messaggi che raccontavano di storie simili. «Quando sarà la mia missione sarà la stessa. Nel mio piccolo mi impegnerò a informare, aiutare, sostenere» ha assicurato l’ex ballerina oggi insegnante di yoga che, per senso di protezione, non ha mai mostrato il volto del bebè sui social network.

In un altro box domande, alcuni follower hanno chiesto: «Tu e Kledi non sentite la differenza d’età?. Kadiu ha compiuto 48 anni mentre la moglie Charlotte ne ha appena 30. Lazzari ha replicato: «Certo che la sentiamo ma è bello così. Io sento di amarlo ogni giorno di più. L’amore si modifica, alle volte si solidifica. Abbiamo attraversato una tempesta in due, sotto lo stesso ombrello. Sono grata di questo e cerco di ricordarmelo sempre».

Pochi giorni fa, inoltre, Kledi ha ufficialmente lasciato Amici, ringraziando Maria De Filippi ma mettendo al primo posto il bene della sua famiglia a cui ora potrà dedicarsi maggiormente.

