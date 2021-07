Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana sposa un magnate 62enne in Italia: nozze da fiaba Foto

La nipote di Lady Diana Kitty Spencer è convolata a nozze in Italia con il magnate sudafricano Michael Lewis. Il matrimonio è stato sfarzoso e da sogno come una vera principessa, nonostante non si sia trattato di un vero royal wedding. La biondissima modella e testimonial di numerosi brand, di sangue nobile e famosa per l'illustre parentela, ha raggiunto l'altare indossando un Dolce & Gabbana davanti a ospiti d'eccezione e con la voce di Andrea Bocelli in sottofondo. Grande assente: il papà, il conte Charles, zio di William ed Harry (anche loro assenti).

Kitty Spencer, il matrimonio

Kitty, 30 anni, è stata accompagnata all'altare dai fratelli, Louis Spencer, visconte Althorp e Samuel Aitken. Presenti anche le sorelle della sposa, le gemelle Eliza e Amelia. Kitty ha detto sì al magnate 62enne Lewis, di 32 anni più grande, nella splendida cornice di Villa Aldobrandini a Frascati e per l'occasione ha scelto un abito di pizzo a collo alto di ispirazione vittoriana firmato Dolce & Gabbana. Niente tiara Spencer per lei, probabilmente per scaramanzia. Il copricapo di diamanti con un disegno floreale di tulipani e fiori a forma di stella è stato sfoggiato da zia Diana per il matrimonio con Carlo nella cattedrale di St Paul il 28 luglio 1981.

Kitty Spencer, gli invitati

Tra gli invitati c'erano la viscontessa Emma Weymouth e suo marito Ceawlin Thynn, marchese di Bath; la popstar Pixie Lott e il suo fidanzato modello Oliver Cheshire; Sabrina, moglie di Idris Elba; la star di Made In Chelsea Mark Vandelli. Senza dimenticare i tre figli adulti di Lewis, nati da un precedente matrimonio. Dopo la cerimonia, Lady Kitty e il marito Lewis hanno intrattenuto gli ospiti con spettacolari fuochi di artificio. Kitty, che era presente al matrimonio dei cugini William ed Harry, ha scelto l'Italia per le sue nozze rendendo forse complicati gli spostamenti dei suoi reali parenti. L'evento era top secret, ma le foto sui social dell'addio al nubilato in Toscana avevano alimentato i sospetti. Sui social sono state pubblicate alcune delle foto del matrimonio.

