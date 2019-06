Kinsey Wolanski e l'invasione di campo: «Lo rifarei sempre. Due del Liverpool mi hanno contattata, ma...»

Angelina Jolie visita i rifugiati, fan in ansia per la sua salute. Le voci: «Ha preparato il testamento»​

Martedì 11 Giugno 2019, 13:49

Da quando è diventata famosa per l'nel primo tempo dell'ultima, la vita disembra essere cambiata radicalmente. La modella statunitense, ma di origini est-europee, ha visto innanzitutto accrescere i suoi follower su Instagram da poche centinaia di migliaia a circa tre milioni, tutto nel giro di pochi giorni. Ma non solo.L'invasione di, in un costume decisamente ridotto che pubblicizzava il sito per adulti del suo fidanzato, l'ex attore pornografico e produttore, era giunta durante la sfida tra. Da allora, questa ragazza di 22 anni è diventata famosissima e ora non si pente della sua scelta. «Lo rifarei sempre, è stata una svolta per me e per il mio compagno» - spiega- «Anzi, penso di fare qualcosa di simile anche in futuro. Ho un piano ambizioso: guadagnare abbastanza per poter 'andare in pensione' a 30 anni». Una stima preliminare sugli accessi al sito del compagno permette di calcolare che, grazie all'invasione di campo, la coppia abbia ottenuto introiti per almenoDopo l'invasione di campo,era stata tenuta in caserma dalla polizia spagnola per circa cinque ore. Oggi la ragazza ha raccontato numerosi aneddoti sulla serata che l'ha vista protagonista: «Ero in tribuna con alcuni tifosi del Liverpool e avevo spiegato le mie intenzioni. Uno di loro, gentilissimo, si è offerto di girare un video col mio cellulare e me l'ha riconsegnato in caserma. Intanto, i poliziotti che mi avevano arrestato insistevano per scattare diverse foto con me». Non solo: spunta anche l'aneddoto più hot. Kinsley, infatti, ha rivelato: «Due, che io non conoscevo, mi hanno contattata dopo la finale. Non posso fare nomi, ma uno mi ha inviato dei cuori e un altro mi ha scritto: "Ciao, ti ho visto alla partita". Ho ignorato quei messaggi, sono fedele al mio ragazzo».