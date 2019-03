Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sposi, ecco le foto del matrimonio top secret

Ultimo aggiornamento: 19:32

Nel santuario Francescano di Fonte Colombo, nei pressi di Rieti, è stato celebrato l'atteso matrimonio di, all’altare dopo otto anni di fidanzamento e un figlio, Ettore. I due attori si sono conosciuti a casa di Caterina Balivo, che per l'occasione aveva organizzato una cena.Le nozze sono state blindate è hanno preso parte alla cerimonia soltanto un gruppo ristretto di invitati fra parenti e amici. Per festeggiare l’evento poi sposi e ospiti si sono riuniti nel verde dell’Abbazia di San Pastore.Per ora le uniche immagini che erano circolate erano quelle della conduttrice Caterina Balivo, cupido della coppia, postate dal suo account social, ma “Diva e donna” è riuscita ad ottenere alcuni scatti del grande giorno. Kim e Ilaria sono elegantissimi in bianco, visibilmente emozionati e sorridenti mentre pronunciano il fatidico “si”…