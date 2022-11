Kim Kardashian, reggiseno underboob e il dettaglio nascosto allo specchio: il nuovo set di lingerie fa impazzire i fan

di Redazione web

Kim Kardashian in lingerie è più hot che mai. L'influencer 42enne ha condiviso sui social una carrellata di foto per promuovere il nuovo set di reggiseno e biancheria intima (perizoma) Sparkle Jersey della sua azienda di abbigliamento modellante SKIMS. Gli scatti hanno messo in evidenza le curve esplosive dell'mprenditrice statunitense.

Kim Kardashian ha chiesto di conservare le ossa della madre Kris Jenner: «Vuole farne dei gioielli»

Kim Kardashian, che stangata: maximulta da un milione di dollari. Colpa di un post su Instagram

Kim Kardashian, la nuova villa da sogno (che fu di Cindy Crawford): ecco quanto vale

Il post su Instagram

Kim Kardashian non smette di far parlare di sé. L'imprenditrice e modella statunitense ha indossato il set nero, composto da reggiseno underboob e perizoma coordinato. Il nuovo set audace è parte dell'edizione limitata dei completi impreziositi da cristalli Swarovski.

Tra le foto hot scattate allo specchio dove niente è lasciato al caso, compare anche un video sfocato con riprese riavvicinate sul seno che ha fatto impazzire i follower. Kim in versione mezza nuda è piaciuta ai fan che hanno commentato il post, elogiando la bellezza della 42enne e mamma di quattro figli.

Tutti la amano, e in versione sexy in lingerie ancora di più.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA