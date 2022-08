Kim Kardashian, il post su Instagram scatena la bufera: ecco il motivo che fa infuriare i fan

Kim Kardashian ha sempre riflettori puntati addosso. L'influencer e star dei reality, però, è spesso anche oggetto di critiche da parte dei suoi fan per l'utilizzo sconsiderato di photoshop. E nonostante il suo fisico provocante e seducente, lei continua a utilizzare il programma in grado di risolvere ed eliminare le imperfezioni dalle foto, caricandole poi su Instagram. L'accusa, questa volta, riguarda un post che la ritrae in piscina, mentre sorseggia un drink, per la posizione insolita che assumono la sua spalla e il suo collo.

Il vizietto di famiglia

La star dei reality di 41 anni e il resto della sua famiglia sono stati spesso smascherati per aver modificato le proprie foto. Photoshop è diventato un vero e proprio vizio di famiglia. Che si trattasse di tagliare le gambe, il girovita o persino di photoshoppare i loro figli, le sorelle Kardashian non si risparmiano quando si tratta di eliminare i difetti dai loro post su Instagram. E anche in questo caso, sembra proprio che Kim abbia modificato il suo aspetto per apparire perfetta.

L'accusa su TikTok

In video diventato subito virale su TikTok, Kim Kardashian viene smascherata ancora una volta. Il video è stato pubblicato una settimana fa e ha già più di 6,5 milioni di visualizzazioni. @caroline_in_thecity accusa Kim di aver photoshoppato il suo trapezio, il muscolo che congiunge spalla e collo. Nella clip la tiktoker Caroline ha eseguito il reverse photoshop del muscolo per rivelare come sarebbe stata l'immagine originale. «Kim è nota per il suo uso frequente di photoshop. Come mai? Non lo so. Forse le fa sembrare il collo più piccolo, ma quest'area qui è stata photoshoppata», accusa su TikTok.

La spiegazione

Caroline, che è una fotografa commerciale, ha ingrandito il post e ha sottolineato che il motivo dell'acqua dietro il collo di Kardashian è deformato, suggerendo che le foto erano state modificate. Usando lo strumento fluidifica in Photoshop, ha regolato l'immagine per rivelare come sarebbe stata non modificata. «Come puoi vedere, anche il riflesso dell'acqua sullo sfondo inizia a sembrare molto più naturale. Non abbiamo quell'effetto deformato», ha detto mentre modificava l'immagine. «Questa zona sembra molto più naturale».

L'autogol di Kim Kardashian

Nello stesso post su Instagram, Kim Kardashian mette a segno un autogol che la inchioda all'evidenza. La star 41enne ha pubblicato un video del backstage, dietro ai suoi scatti. «Abbiamo anche un video dietro le quinte delle riprese da confrontare», spiega Caroline, mostrando le riprese prima e dopo del post modificato. «C'è il prima come riferimento, ed ecco uno screenshot del video dietro le quinte in cui puoi vedere il suo collo e il suo trapezio». Un cambiamento evidente che i fan non riescono a spiegarsi. «Forse voleva fa apparire il suo collo più piccolo», racconta, ma proprio non riesce a darsi una spiegazione di fronte a una modifica che non cela alcun tipo di difetto fisico evidente. Niente cellulite o smagliature da nascondere ai suoi 329 milioni di follower, solo un capriccio estetico difficile da spiegare.

L'accusa del web

«Questa cosa non va affatto bene», scrive un utente in risposta al TikTok. «Potresti pensare che ora che è madre pensi di più alle ripercussioni che queste sue azioni hanno sulla concezione di immagine che deve apparire sui social... e invece no. Lei continua a nascondere imperfezioni o pseudo imperfezioni per apparire perfetta». E un altro gli fa subito eco: «Non è concepibile, l'originale è molto più bello e naturale». Per concludere con un'altra ragazza che commenta: «Giuro che i miei problemi davanti allo specchio vengono dai profili Instagram delle sorelle Kardashian. Loro sono perfette e io mi vedo brutta e inadatta. Poi scopro che è tutto una finzione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 11:55

