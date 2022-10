Kim Kardashian ha chiesto di conservare le ossa della madre Kris Jenner: «Vuole farne dei gioielli»

Un legame viscerale, quello tra Kim Kardashian e la madre Kris Jenner, inseparabili nella vita come nel piccolo schermo, dove in questi giorni è in onda la serie The Kardashians, tornata con una nuova stagione. Il docu-reality è una fonte inesauribile di notizia sul clan più famoso d'America e anche stavolta non ha tradito le aspettative del pubblico, rivelando un dettaglio sinistro su Kim.

Kim Kardashian ha chiesto di conservare le ossa della madre Kris Jenner per farne dei gioielli

Stando alle parole della madre Kris Jenner, reduce da un intervento chirurgico all’anca, pare che l'ex moglie di Kanye West abbia rivolto al medico che ha operato la donna una richiesta molto particolare.

«Kim ha chiesto al dottore di conservare per lei le mie ossa in modo che potesse ricavarne dei gioielli» ha detto Kris Jenner alle figlie Khloé e Kylie. Una rivelazione davvero curiosa e che getta una luce sinistra sui gusti di Kim. Proprio la piccola Kylie è apparsa paticolarmente stupita, definendo la richiesta «strana» e «inquietante».

D'altro canto la sorella maggiore Khloé si è mostrata poi tanto sorpresa dichiarando che una richiesta similare era già avvenuta in passato. L'influencer ha ricordato infatti alla madre di quando voleva che le sue «ceneri fossero trasformate in collane», un'idea che peraltro la madre definì «ottima». Non si può dire che nel clan dei Kardashian manchi il senso del macabro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 21:09

