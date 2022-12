Kim Kardashian, nuovo look con l'effetto vedo non vedo: le foto esplosive con l'intimo (trasparente)

Kim Kardashian è tornata a far parlare di sé. La queen dei social, con oltre 335 milioni di follower su Instagram, ha condiviso delle foto che non sono passate di certo inosservate. Con un effetto vedo non vedo, l'imprenditrice ha posato per un shooting fotografico sulle rive del mare indossando un intimo piccante ed esplosivo.

Lo shooting fotografico

Dopo la fine della relazione con Kanye West, Kim Kardashian ha deciso di dare un taglio alla sua vita del passato, cambiando totalmente look: nuovi capelli biondi per la queen delle influencer oltre oceano. Dopo la svolta con il biondo platino, Kim Kardashian è entrata nella fase biondo miele, dando un tocco in più alla sua chioma.

Kim ha posato per uno shooting fotografico sulle rive della spiaggia: un effetto vedo non vedo che ha fatto impazzire i fan. L'ex di Kanye West ha messo in mostra il corpo scolpito con delle mosse audaci e provocanti. Il look farà sicuramente tendenza: la 42enne ha sfoggiato un set intimo semplice, niente stravaganze ma con un dettaglio particolare.

Il completo, infatti, è trasparente e ha creato un effetto super sexy che i fan hanno subito approvato, motivo per il quale hanno commentato la carrellata di foto complimentandosi per la bellezza: «Sei esplosiva», si legge tra i commenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 17:38

