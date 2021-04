Kim Kardashian e il mistero del lato b: sparito sui social da più di un anno. Cosa sta succedendo?

Certo, di quesiti ce ne sono tanti altri, e (molto spesso) più importanti. Ma da qualche tempo sui social "impazza" il caso Kim Kardashian. Ovvero, per dirla in maniera un po' più diretta: dove è finito il lato b di Kim Kardashian? Su questo si interrogano i social dopo che molti internauti hanno fatto notare che la celebre star americana, moglie del rapper Kanye West, da cui starebbe divorziando, ormai da più di un anno non mostra più il lato b sui social. Proprio lei che sul suo posteriore ci ha costruito una carriera intera. Si, insomma, mentre la pandemia logora alla lunga la nostra capacità di intendere e di volere, alcuni fan della "regina del lato B" si domandano, evidentemte afflitti dopo un lungo lockdown, dove sia finito il sedere della propria beniamina.

Tutti ricordano le immagini della Kardashian che mostra fiera un lato b prominente al punto da far pensare che potesse esserci stato l'intervento del chirurgo, tesi tra l'altro sempre smentita da Kim. Smentita anche da madre natura dopo la comparsa su tutte le riviste di una foto di lei al mare, in costume, con i chiari segni della cellulite proprio in quel sedere mostrato sempre così perfetto sui social. Immagini che in moltri avremmo preferito dimenticare, ma sulle quali altri - speriamo di non sapere mai chi - ha preferito interrogarsi.

La Kardashian, è stiusto ricordarlo, è stata vittima di body shaming in più occasioni per la sua caratteristica fisica, ma è stato anche uno dei motivi per cui è stata apprezzata dai followers e amanta dai suoi fan. Cosa l'ha spinta a nascondere una parte delle sue grazie? Il mistero si fa fitto anche perché i molti (così dicono) che si sono interrogati sulla questione non sono riusciti a darsi una spiegazione. E' possibile che Kim non si piaccia più? Oppure che abbia deciso di dare un'altra immagine di se stessa? L'America - si fa per dire - si interroga.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 17:14

