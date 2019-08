Kim Kardashian posa insieme a Kylie Jenner, ma i fan notano un dettaglio: «Hai esagerato con Photoshop»

Il principe George e le lezioni di danza, la battuta infelice della conduttrice (che poi si scusa)​

Domenica 25 Agosto 2019, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

posa insieme alla sorellaper un servizio fotografico e pubblica, come di consueto, uno degli scatti sui propri account social. Niente di fuori dal comune, se non fosse che i fan hanno presto notato un dettaglio che rivela unpiuttostoLa maggior parte degli utenti suha capito facilmente che laè stataa in digitale. Molti, infatti, hanno notato un clamoroso errore grazie ad un particolare: il piede sinistro di, infatti, sembra presentare sei dita. «Le cose sono due: o sei affetta da, o hai esagerato con», scrivono alcuni.Il post, in pochi giorni, ha comunque accumulato oltre 3 milioni di 'like'., non nuova al ritocco fotografico, sembra non crucciarsene particolarmente: ogni suo contenuto è potenzialmente una miniera d'oro, anche perché la più famosa delle sorelle Kardashian, a oggi, è una delle celebrità più seguite al mondo. Su Instagram, infatti, solo Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Dwayne 'The Rock' Johnson e Ariana Grande hanno più follower di lei.