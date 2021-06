Kim Kardashian lancia l'intimo dell'atlete Usa alle Olimpiadi di Tokyo

Kim Kardashian crea la linea di intimo ufficiale del Team USA per Tokyo 2020. La linea Skims di Kim Kardashian entra definitivamente anche nel mondo dello sport. La giunonica ex signora West ha, infatti, creato una collezione di intimo appositamente per la nazionale americana in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo.

La linea di intimo sarà creata anche per gli atleti paralimpici a stelle e strisce. La linea della Kardashian per le Olimpiadi avrà il logo del Team USA, la bandiera americana e i cinque cerchi olimpici. La star e impenditrice di successo ha dichiarato che i Giochi Olimpici sono nel suo cuore anche in considerazione del fatto che il suo ex patrigno Caitlyn Jenne è stato campione olimpico del decathlon ai Giochi di Montréal 1976.

La Kardashian ha ricordato che da piccola seguiva le prove anche con la madre Kris Jenner, quando era ancora sposata con l'ex atleta. E' stata Team USA a chiedere alla show girl di creare una linea per le Olimpiadi.

