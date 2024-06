Kim Kardashian festeggia il compleanno da sola con i figli: «È stata una tortura, a nessuno importa dei miei sogni»

di Redazione web

Kim Kardashian ha compiuto 43 anni lo scorso 21 ottobre ma l'episodio della serie tv The Kardashians in cui parla di come ha trascorso il suo compleanno, è uscito solamente nelle scorse ore. L'imprenditrice statunitense che è mamma di quattro figli (North, Saint West, Chicago e Psalm avuti da madre surrogata) si è confrontata con mamma Kris Jenner sulle difficoltà di far combaciare le sue volontà come donna e la sua vita da madre. Ecco che cos'ha raccontato.

Il compleanno di Kim Kardashian

Kris Jenner, sempre elegante e distinta ha chiesto alla figlia Kim Kardashian: «Com'è andato il tuo compleanno con i bambini?». Quindi l'imprenditrice ha risposto: «Pensavo che per il giorno del mio compleanno avrei avuto una giornata tutta per me, invece, sono stata costretta a fare tutto quello che gli altri volevano fare. Ero bloccata a guardare i video di unboxing su YouTube il giorno del mio compleanno.

Kim Kardashian mamma

Infine, Kim Kardashian rivela: «Il compleanno da sogno? Chiudere a chiave la porta della mia stanza, non alzarmi dal letto e mangiare biscotti e gelato alla crema tutto il giorno. Questo sarebbe stato il mio sogno. Ma no, a nessuno importa dei miei sogni. Non ai miei quattro bambini almeno. Essere mamma di quattro figli è molto difficile, bisogna trovare il giusto equilibrio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA