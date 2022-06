Kim Kardashian travolta dalle polemiche sull'abito di Marylin, fuga ai Tropici in cerca di relax

Amore in vacanza per Kim Kardashian e il suo Pete Davidson. Su Instagram, la star ha postato delle foto col suo fidanzato mentre si rilassa in spiaggia e in acqua durante una dolce vacanza tropicale. Che sia stata una partenza per scampare alla bufera sul vestito del Met Gala?

Leggi anche > Vanessa Incontrada a Napoli con Gigi D'Alessio e la mozzarella, parte il coro: «Sei bellissima»

Negli ultimi giorni, Kim è stata travolta dalle polemiche sull'abito che ha indossato al Met Gala, lo stesso di Marylin Monroe, che dopo l'evento sarebbe stato rovinato dalle sue curve prorompenti. "Ma perchè gliel'hanno dato?", "Ma non avete visto che faceva fatica a salire sulle cosce?": pioggia di critiche sui social per la star di Netflix che, sembra aver voluto staccare la spina e immergersi in un paradisiaco ambiente tropicale.

In realtà, a smentire quanto verficatosi sull'iconico abito, sono stati gli stessi proprietari che, di fronte alla bufera scatenata sul web, hanno risposto pubblicando una nota risalente al 2017 che riportava le condizioni del vestito, esattamente come quelle emerse dopo il Met. "Cuciture logore e sul retro arricciature ai gancetti della chiusura" si legge e, poi, a confermare tutto hanno aggiunto: «Dalla scalinata del Met, quando Kim si è messa il vestito, fino alla cima, l'abito è rimasto nelle stesse condizioni di quando aveva lasciato la nostra vetrina».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA