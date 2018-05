GF, Paola Di Benedetto contro l'ex Matteo Gentili: «Mi ha sfruttata per entrare nel reality»

L’ex Marito di Tina Cipollari, colleziona successi uno dietro l’altro e dopo aver conquistato l’attrice spagnola Myr Garrido con la quale, giura Nalli ai microfoni di Alex Achille di Radiochat.it, “va tutto a gonfie vele in un continuo crescendo di emozioni”, viene incoronato - da una ricerca effettuata dalla società MATRIX (azienda Statunitense leader nel settore della cura dei capelli che fa parte della divisione Prodotti professionali di L'Oreal USA) - uno dei maggiori esponenti mondiali riguardo l’hairstyle nonché maggior esponente italiano e per questo motivo, è stato chiamato a partecipare all’evento #Socolorcult organizzato, appunto da Matrix che si sta svolgendo a Londra e che terminerà domani 8 maggio.Kikò, raggiunto telefonicamente da Alex Achille, durante l’evento ha commentato: “Ancora non ci credo, sono felice ed emozionato; fare parte dei 10 migliori hairstylists mondiali è per me una grande responsabilità. Stiamo lavorando sulla moda capelli per la stagione 2019/2020 creando look inconfondibili basati su colorazioni e tagli eclettici. In questi 3 giorni di lavori, shooting e idee, immersi nella meravigliosa cornice degli StoreDitch Studios di Londra, stiamo davvero dando il meglio di noi stessi confrontando le nostre esperienze per influenzare la futura moda capelli”. Kikò, durante l’intervista ha anche offerto la sua ricetta per proteggere i capelli da sole, salsedine e cloro: “A chi mi segue, consiglio di proteggere i capelli durante l’estate con degli impacchi di una crema composta da: un uovo, un cucchiaio di una qualsiasi crema ristrutturante, uno di olio di oliva e una arancia spremuta, applicando il tutto sulla testa per venti minuti, risciacquando, poi, abbondantemente”. Per i fans del Nalli o per gli amanti del settore è possibile seguire l’evento sul profilo instagram @matrix o su @kiko_nalli_canale5.