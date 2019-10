Kiko Nalli aggredito in strada finisce in ospedale: «Mi hanno spaccato in testa qualcosa»

di Simone Pierini

Giovedì 10 Ottobre 2019, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da alcuni ragazzi in scooter. I giovani avrebbero anche insultato lui e. L’ex marito di, secondo il suo racconto pubblicato nelle stories di, è finito al pronto soccorso con un trauma cranico e delle escoriazioni alla testa. Successivamente si è recato in polizia per sporgere denuncia contro ignoti.«Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri - racconta Kiko Nalli - Persone che lavorano e non rompono le scatole a nessuno.. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, dandomi una catenata o una sassata, insultandomi con brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara d’Urso perché ero lì. Mi hanno dato questa botta - dice ancora - e io non ho capito nulla per alcuni secondi. Gli infami poi sono scappati con lo scooter e hanno nascosto la targaOra devo fare la tac alla testa perché la botta è stata forte. Sono stato anche dalla polizia a fare la denuncia. Ovviamente fatta a gente irriconoscibile. Vediamo adesso cosa succederà».«Grazie per le persone che mi hanno scritto e non vi preoccupate perché ho la testa dura - conclude Kiko Nalli - Poteva andare peggio. C'è tanta invidia e tanta cattiveria in giro. Semplicemente perché mi stavo facendo delle foto con delle ragazzine. Il mondo purtroppo lo conosco. Io non porgo l'altra guancia»