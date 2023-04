Khloé Kardashian: «Se fossi in coma vorrei fare la manicure una volta a settimana»

di Redazione Web

Khloé Kardashian, icona di stile e di moda, ha una vera ossessione per la manicure. Recentemente l'influencer da 303 milioni di follower ha espresso un desiderio, o meglio una richiesta di bellezza, che ha lasciato i fan senza parole. Di cosa si tratta?

La richiesta di Khloé Kardashian

Khloé Kardashian non ha mai nascosto la sua passione per le unghie dalla lunghezza maxi che sicuramente non passano inosservate ai milioni di fan. Per questo motivo, nei commenti spesso i follower chiedono come faccia l'influencer a svolgere alcune semplici mansioni durante la giornata.

La rivelazione

Non a caso, nella seconda stagione, episodio cinque di "The Kardashians" su Hulu, la famiglia Kardashian ha elencato alcuni dei loro desideri post-morte. E Khloè ha detto: «Se sono in coma, mi faccio ancora le unghie una volta alla settimana, e questo è nel mio testamento, perché la gente verrà a trovarmi», ha riferito davanti alle telecamere.

