Khaby Lame è il nuovo re di TikTok: battuta Charli D'Amelio, è lui il più seguito al mondo

Khaby Lame è il nuovo re di TikTok. Il suo profilo è il più seguito al mondo con ben 142,5 milioni di follower, andando a scalzare il primato alla ballerina americana Charli D'Amelio di circa 300mila seguaci. Per il 22enne di Chiavasso, Torino, è stata un'ascesa da record. Il content creator nostrano nel giugno 2021 era «solo» terzo su TikTok con 73,2 milioni di follower e in un anno ha raggiunto la vetta raddoppiando i suoi seguaci.

LA SUA STORIA

Licenziato in piena pandemia dalla fabbrica dove lavorava come operaio, quasi per gioco e per ingannare il tempo nelle lunghe giornate in lockdown, Khaby Lame ha iniziato a pubblicare video su TikTok. In questi, ironizzava su alcuni tutorial, presenti in rete, nei quali si mostravano soluzioni complicatissime per compiere gesti banali e quotidiani, come per esempio tagliare una mela. E in poco tempo è arrivato il successo insperato che ha cambiato la sua vita.

Un successo arrivato veramente solo nel marzo 2021, momento in cui i suoi follower hanno iniziato a salire molto rapidamente: negli ultimi sei mesi di quell'anno ne aveva guadagnati 47 milioni. La sua bravura è stata quella di continuare a credere in quello che stava facendo e a creare contenuti sempre più virali e di tendenza. Col tempo, infatti, Khaby ha continuato a fare video come quelli che lo avevano reso famoso, tuttavia è stato anche capace di evolversi e di ampliare i suoi contenuti con imitazioni e collaborazioni con personaggi importanti dello sport e dell'intrattenimento, come i calciatori Alessandro Del Piero, Paulo Dybala, il tennista Alexander Zverev e il cantante Ed Sheeran. Fino ad arrivare ad attività di contorno come quella che lo ha portato a diventare testimonial di Hugo Boss per la campagna primavera-estate 2022.

LA CLASSIFICA (STRAVOLTA) DI TIKTOK

Su TikTok, Khaby Lame è stato in grado di stravolgere la classifica dei più seguiti nel mondo in un solo anno. Lui e Charli D'Amelio sono i primatisti, in un testa a testa che promette di continuare a lungo. I diretti inseguitori, infatti, sono staccati di decine di migliaia di follower. La cantante di origini filippine Bella Poarch, divenuta famosa per ballare usando solo i movimenti del viso, è sul gradino più basso del podio con 90,2 milioni di supporter. Addison Rae, ballerina, cantante e attrice americana, 88 milioni. In quinta posizione c'è l'attore Will Smith con 72,3 milioni di follower.

