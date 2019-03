Kevin Prince Boateng papà single, pomeriggio con il figlio Maddox fra abbracci e compere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fine della relazione fra Melissa Satta eè ormai ufficiale e il calciatore è volato in Spagna per vestire la maglia del Barcellona. Appena è libero dagli impegni della sua squadra però il calciatore torna in Italia per vedere ilMaddox.Maddox abita con la mamma a Milano e Kevin è stato fotografato da “Chi” mentre trascorre un pomeriggio assieme al piccolo nel centro, fra coccole e tenerezze. Il papà single calciatore porta il figlio a passeggio, poi i due dopo un giro per le boutique si fermano in un locale per mangiar qualcosa.Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati lo scorso autunno e si erano sposati il 25 giugno 2016. Quando erano iniziate a circolare le voci di una rottura, era stata proprio lei a mettere a tacere i rumors a riguardo. Sebbene né Melissa né Kevin Prince abbiano confermato le voci dell'addio i due vivono comunque separati da tempo.