Kevin Boateng e Melissa Satta, la dedica romantica dopo la separazione

Kevin Boateng, dopo aver annunciato la separazione, fa una dedica alla sua ex moglie Melissa Satta dal suo account Instagram.

Kevin Boateng e Melissa Satta si erano già lasciati ma poi, anche per il bene del figlio Maddox, hanno tentato di ricucire il rapporto. Gli sforzi però sono stati vani e i due hanno annunciato la definitiva (sembra) separazione: “Dopo un periodo di separazione – hanno scritto sul social - abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

Kevin Boateng però ha deciso di fare una tenera dedica alla sua ex, tanto come moglie tanto come madre: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata – ha scritto su una foto di Melissa Satta pubblicato sulle stories di Instagram – e per la magnifica mamma che sei stata e che sarai!”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 17:57

