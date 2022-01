Kanye West contro Kim Kardashian. Il rapper infuriato per la figlia North: «Non è sicuro»

Kanye West contro l’ex moglie Kim Kardashian. Il rapper Kanye West è arrabbiato perchè l’ex moglie, la nota influencer Kim Kardashian, ha coinvolto nel mondo social, in particolare su Tik Tok, la figlia North, di soli otto anni.

Kanye West, Kim Kardashian e i figli (Instagram)

Kenye West contro Kim Kardashian

Kanye West contro Kim Kardashian, il rapper è infuriato per l’eccessiva esposizione della figlia North, di solo otto anni, sui social. La mamma Kim infatti ultimamente l’ha coinvolta pienamente nelle sue attività sociale e spesso appare sulle piattaforme di condivisione in compagnia della piccola.

Kanye West ha manifestato il suo dissenso durante un’intervista a Hollywood Unlocked, dove ha fatto sapere che l’ex moglie ha preso questa decisione senza chiedere il suo consenso e si è detto molto arrabbiato perché la bambina ha addirittura un account a suo nome. Il rapper ha manifestato preoccupazione per l’uso eccessivo e sotto l’età legale delle piattaforme social, in particolare Tik Tok: «Questa – ha spiegato - Non è una cosa sicura».

Kim Kardashian (Instagram)

Kanye West e Kim Kardashian durante la loro relazione hanno avuto quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm. Hanno reso ufficiale la loro separazione nel febbraio del 2021.

