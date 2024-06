Kendall Jenner, ritorno di fiamma con Bad Banny?: «Si stanno rifrequentando, vogliono capire se è giusto tornare insieme»

di Redazione Web

Ritorno di fiamma per Kendall Jenner e Bad Banny? Sembrerebbe proprio di sì. Dopo la rottura avvenuta alla fine dell'anno, la modella e il rapper portoricano erano stati avvistati insieme al Coachella e al Met Gala. Ma nessuno dei due aveva confermato la relazione d'amore, fino a quando fonti vicino alla coppia hanno dichiarato: «Hanno deciso di dare importanza alla frequentazione e di capire, con il tempo, se è giusto tornare insieme».

Gli avvistamenti

L'indiscrezione arriva da Bazaar ed è stata ripresa da Chi. I due avevano deciso di interrompere la relazione verso la fine del 2023, a causa dei troppi impegni lavorativi che li tenevano separati. Ma «al cuor non si comanda» e i due sembrerebbero aver deciso di riprovarci. I primi sospetti sono arrivati quando Kendall Jenner e Bad Banny sono stati visti più volte insieme dopo l'incontro al Met Gala (che sembrerebbe aver fatto da galeotto).

I due sono stati fotografati più volte sgattaiolare fuori insieme dagli stessi hotel di lusso di Miami, per poi entrare e fuggire all'interno di un'auto nera. Per non parlare di Kendall che, da brava "fidanzata", ha sostenuto il cantante andando a un suo concerto in Florida.

Chi sono

Kendall Jenner è una delle icone più popolari negli Stati Uniti. Nel corso degli anni, la modella è diventata un punto di riferimento sia come icona fashion che come social star: su Instagram ha collezionato più di 294 milioni di follower anche se non è ancora al livello della sorella Kylie che ne ha 399 milioni. Bad Banny, invece, è uno dei protagonisti più acclamati del rapper e della scena musicale internazionale. Il cantante ha più volte conquistato le classifiche con i suoi brani e ha avuto la possibilità di collaborare insieme a Cardi B, J Balvin, Mia, Drake, K-pop, Travis Scott e The Weekend.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA