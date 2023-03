Katie Price, l'ex fidanzato si tatua il suo volto sul petto. I fan: «Sei completamente pazzo»

di Redazione web

Katie Price e l'ex fidanzato Carl Woods sono stati insieme diversi anni ma la loro storia d'amore è sempre stata un po' travagliata perché i due, prima di lasciarsi definitivamente, si sono presi molte pause di riflessione. Nelle scorse ore il modello ha postato sui propri profili social la foto del suo nuovo tatuaggio e i suoi follower sono rimasti senza parole.

Katie Price, la modella di Onlyfans vuole il record: «Sedici interventi per avere il seno più grande del Paese»

La star di OnlyFans vende il suo 'gas' e l'acqua della vasca in barattoli: «Li comprano in tantissimi»

Onlyfans, Katie Price: «Voglio il seno ancora più grande. Le mie te**e pesano due chili l'una»

Il tatuaggio di Carl Woods

Il nuovo tatuaggio di Carl Woods spicca sul pettorale destro del modello e il volto che raffigura è inequivocabile: si tratta della sua ex fidanzata storica, la modella inglese Katie Price. Il viso di Katie è riprodotto perfettamente e nell'immagine tatuata, non si limita solo a sorridere ma rivolge all'ex fidanzato anche un gestaccio. Katie Price è famosa in Inghilterra per non avere paura di esprimersi liberamente sia per quanto riguarda ciò che dice sia per ciò che concerne tutti gli interventi chirurgici ai quali negli anni, si è sottoposta.

Il parere dei fan

Non appena Carl Woods ha pubblicato la foto, i suoi fan si sono scatenati con commenti del tipo: «Sbaglio o quella è Katie? Se così fosse sei completamente pazzo» oppure «Non mi tatuo il nome o il viso della mia fidanzata, figuriamoci della mia ex».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA