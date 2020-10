Katia Follesa perde peso e viene attaccata dagli haters: «Troppo magra, non fai più ridere»

Katia Follesa in splendida forma viene presa di mira dagli haters. L'attrice comica si è mostrata recentemente in uno scatto sexy che mostra i risultati di una dieta. Katia è apparsa raggiante, notevolmente dimagrita e molto sexy, ma il cambiamento non è piaciuto a tutti i fan che hanno insinuato che una comica non può essere avvenente per poter far ridere.

“Le belle non fanno ridere di solito”, “Mi piacevi più in carne” “Qualcuno dice che eri meglio curvy”: sono questi alcuni dei commenti apparsi su Instagram, ma c'è chi è anche più pungente: “Un po’ mi dispiace Katia che tu sia diventata così magra (certo anche così bella!) perché eri l’esempio di come si possa essere ottimi professionisti e lavorare in tv anche con qualche chilo di troppo”, “Stai dimagrendo troppo” e “Quasi quasi non fai più ridere”.

Commenti che hanno spinto la Follesa a rispondere e lo ha fatto con una storia su Instagram in cui ha spiegato che non è certo l'aspetto fisico a determinare la bravura di una cominca e ha anche sottolineato che la sua scelta di perdere peso è legata alla sua salute, in quanto cardiopatica gestire il peso per lei è fondamentale per evitare di avere complicazioni e stare male.

