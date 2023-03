Katia Follesa a Verissimo: «Niente matrimonio, non è cosa. Io e Angelo stiamo insieme da troppo tempo»

«Io sono sposata con me stessa» esordisce Katia Follesa in una conversazione esilarante nel salotto di Silvia Toffanin. E il focus è proprio il matrimonio col suo storico compagno Angelo Pisani. «Non s’ha da fare - continua Katia -. Mi ha fatto una proposta fighissima, con un quaderno e un anello, la notte di Natale. Da lì ad organizzare un matrimonio… Ho capito che non è cosa. Ci abbiamo provato, poi ho capito che era meglio di no. Gli anelli che porterò saranno solo quelli che mi regalerò io», racconta la comica a Verissimo.

Verissimo, Antonino Spinalbese choc: «Mio padre si è suicidato, sento ancora i sensi di colpa»

Gf Vip, Luca Onestini imita Alberto De Pisis: il siparietto è esilarante

La rivelazione

Angelo e Katia sono insieme ormai da molti anni: «Lui è bravissimo, è un galantuomo, un uomo d’altri tempi. Ha attenzioni particolari, mi fa i complimenti. Mi sento fortunata. Ormai stiamo insieme da troppo tempo» dice la comica. E poi, Follesa svela a Silvia Toffanin quanto sia utile per loro la terapia di coppia: «Ci facciamo seguire da un medico, che è il nostro angelo. Ci ha salvato, ci ha reso la vita molto più malleabile e serena. Siamo molto più consapevoli. Facciamo terapia di coppia e singolarmente, io la consiglio a tutti».

La soluzione

«Esploriamo cosa non portare nella coppia e malesseri che magari arrivano dal passato - racconta Katia -. Così abbiamo riscoperto una serenità incredibile. È come se vivessimo un’altra vita adesso. Avevamo timore di raccontarci delle cose, di agire in un certo modo, ora abbiamo la serenità di dire: “Non ho voglia di ascoltarti adesso” senza che l’altro ci resti male. È una conquista dopo tanti anni. Speriamo che questo sia il lasciapassare per altri vent’anni insieme».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA