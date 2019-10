Kate e William in Pakistan, visita al ghiacciaio che si scioglie: «Rischiamo di perdere ciò a cui teniamo»

di Domenico Zurlo

Da qualche giorno il principe William e Kate Middleton si trovano in Pakistan: una lunga visita nel Paese asiatico in cui i duchi di Cambridge non hanno fatto mancare i loro allarmi sul riscaldamento globale. Nel terzo giorno del loro tour, la coppia ha infatti visitato un ghiacciaio che è in fase di scioglimento, e William ha affermato come il mondo rischi di perdere

molte delle cose preziose a cui teniamo

se non si riuscirà ad agire proprio sui cambiamenti climatici.



William, che con Kate si trova ora nel nord del Pakistan, ha detto che entrambi volevano

usare la nostra voce e sfruttare la nostra posizione

per parlare dell'ambiente e dei cambiamenti climatici. Lodando i giovani di tutto il mondo che

si stanno impegnando molto in quello che sta succedendo

ha detto:

Se ci prendiamo troppo tempo, perderemo molte delle cose preziose a cui teniamo









Kate e William, che hanno chiesto al riguardo

più istruzione, più consapevolezza e azione politica

, hanno trascorso la giornata in una località remota nella catena montuosa dell'Hindu Kush, nel nord del Pakistan, a partire dal ghiacciaio Chiatibo nel Parco nazionale di Broghil. Gli è stato mostrato come il ghiaccio si sia ritirato rapidamente negli ultimi anni a causa del riscaldamento globale: per loro era la prima esperienza di questo genere ed è stata la loro prima opportunità di vedere da vicino un ghiacciaio che si scioglie.

