Kate e i capricci reali di William: cosa è costretta a fare per calmarlo

Secondo una fonte reale vicina a Kensington Palace, Kate Middleton tratterebbe suo marito, il Principe William, "come se fosse il quarto figlio". Questa affermazione deriva dal fatto che il Principe di Galles sarebbe incline a scatti d'ira.

Secondo l'Express, in una conversazione con l'autore Tom Quinn, la fonte ha rivelato che Kate considera William come un quarto figlio a causa dei suoi occasionali scoppi d'ira. Tuttavia, nonostante le litigate, sembrano sapere come mantenere il controllo e risolvere le dispute in modo pacifico e, durante le discussioni, William e Kate preferirebbero lanciarsi cuscini invece che oggetti pesanti.

L'autore reale attribuisce il successo del loro matrimonio all'eredità della Regina Elisabetta II, che ha sempre sostenuto il mantra "Mai lamentarsi, mai spiegare".

