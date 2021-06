Kate in visita al museo con una scolaresca, la graditissima sorpresa fatta ai bambini

Kate Middleton, in visita insieme ad una scolaresca al Museo di storia naturale di Londra, è stata protagonista di una sorpresa dolcissima ai bambini che erano con lei.

La duchessa di Cambridge, infatti, è stata l'accompagnatrice illustre dei bambini della scuola elementare St. Mary of the Angels durante la visita al museo. L'occasione era il progetto Urban Nature Project, realizzato anche per educare ad uno stile di vita sostenibile le future generazioni. Il Museo di storia naturale di Londra, infatti, sta trasformando il suo giardino in un centro di tutela della biodiversità. Kate Middleton ha partecipato insieme ai bambini a varie attività educative. Poi, è arrivata la sorpresa, decisamente dolce.

Come riporta anche il Telegraph, la duchessa di Cambridge ha fatto assaggiare a tutti i bambini il suo miele di produzione propria. Insieme al marito, il principe William, ha infatti allestito un'area dedicata all'apicoltura nella loro residenza di Norfolk.

