Kate e re Carlo fuorigioco: «La Royal Family è tutta nelle mani della regina Camilla»

Momenti molto difficili a Buckingham Palace. La principessa Kate si è sottoposta di recente ad un intervento all'addome (secondo alcune voci si rtatterebbe di una isteroctomia, ovvero l'asportazione dell'utero), mentre re Carlo si sta preparando per un'operazione alla prostata, ingrossata nell'ultimo periodo. Il principe William è corso al capezzale della moglie per starle accanto durante i giorni del ricovero e ha cancellato tutti gli impegni. L'unica ferma nella sua posizione è lei, la regina Camilla che finalmente, da personaggio reale meno amato dai sudditi, diventa così l'unico anello di congiunzione tra il popolo e la famiglia reale.

Camilla, il regno è nelle sue mani



Si tratta di un momento storico quasi inedito, non era mai successo prima d’ora che tre alti membri della famiglia reale mancassero gli impegni pubblici.

Tuttavia questo momento non durerà molto perché re Carlo non sembra intenzionato a sparire durante la degenza secondo Buckingham Palace. Il sovrano d’Inghilterra quindi lavorerà in smartworking, confermando le parole del suo staff che lo definisce uno stakanovista.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 13:05

