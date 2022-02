Kate Moss, «mortificata» dopo le dichiarazioni della sorella Lottie sulla droga

Si tolgono 24 anni di differenza tra loro e forse è anche per questo che il rapporto tra Kate Moss e la sua sorellastra Lottie non è mai stato facile. Per la ragazza, nata dalla relazione tra Peter Moss e Inger Solnordal, il confronto con la top model di fama internazionale ha provocato seri problemi di accettazione e autostima, che l'avrebbero portata all'assunione di sostanze stupefacenti.

Kate Moss e la figlia Lila.

La dipendenza di Lottie Moss

A rivelare la sua dipendenza è stata la stessa Lottie Moss, che in un video musicale su TikTok ha confessato di avere fatto uso di cocaina e di essere in astinenza da 18 giorni solo perché ricoverata in una clinica riabilitativa in Arizona. Proprio queste esternazioni hanno messo in grave imbarazzo Kate.

I trascorsi di Kate Moss e la carriera della figlia Lila

Non che da giovane la super modella non sia passata per gli stessi problemi di dipendenza – c'è ancora chi ricorda i soprannomi "Cocaine Kate" e "The Tank", affibiati dopo che nel 2005 apparvero delle sue foto accanto a delle sospette strisce di polvere bianca e a un numero indecifrato di bottiglie di vodka –, ma oggi la top model ha deciso di cambiare vita e concentrarsi sulla carriera della figlia Lila, 19 anni e già un contratto con la maison Fendi.

«Kate è mortificata, ma Lila non avrà nulla a che fare con Lottie», ha detto un amico intimo delle donne a Page Six, dopo che nel 2021 la 24enne ha cominciato a posare nuda per il sito Glow e ora per il social di incontri OnlyFans. «Lila disprezza Lottie. Una volta Lottie si è tinta i capelli di rosa con l'aiuto di Lila, e Lila ha rifiutato di comparire in una singola foto su Instagram con lei» per non rovinare la propria immagine.

«Kate era stata piuttosto infastidita dalla roba di Glow e [si tenevano l'un l'altra] a distanza. Ma poi è arrivato il lockdown, e Kate si era dispiaciuta per Lottie e ha cercato di portarla con sé e prendersi cura di lei», ha detto la fonte della famiglia. «Kate è molto vicina a suo padre [Peter, anche il padre di Lottie] e voleva aiutarla, così ha invitato Lottie a rimanere da loro. Sono andati d'accordo per un po', ma poi sono incominciate le discussioni».

«Kate era frustrata perché Lottie continuava a voler bere e a pubblicare contenuti sessualmente provocanti su Instagram tutto il tempo». Ora che la super modella è sobria da quattro anni, dopo decenni di eccessi da sola e al fianco della pop star Pete Doherty, «per Kate non è facile stare con persone che bevono, e sicuramente non starebbe con nessuno che fa uso di cocaina».

