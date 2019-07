Kate Middleton premia Djokovic a Wimbledon e consola Federer con una carezza

Kate Middleton a Wimbledon . Elegante sorridente e divertita la duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha colsolato con una carezza Roger Federer e premiato Nole Djokovic a Wimbledon . Il tutto dopo una finale epica chiusa al quinto set con la vittoria del serbo. Kate era accompagnata in tribuna nell'olimpo del tennis mondiale dalla duchessa di Sussex Meghan Markle, sedute fianco a fianco nel Royal Box dell'All England Club.



LEGGI ANCHE Djokovic trionfa a Wimbledon, Federer battuto 13-12 al tie-break del quinto set



L'occasione dell'incontro è stata offerta dalla finale donne dei Championships, vinto da Simona Halep contro l'amica di Meghan, Serena Williams. Ribattezzate - dai tabloid britannici - «le duchesse rivali» per via di presunti dissidi e incomprensioni che durerebbero ormai da quasi un anno, le due giovani donne hanno assistito al match di tennis in compagnia anche di Pippa, la sorella più giovane di Kate. La prima volta di. Elegante sorridente e divertita la duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha colsolato con una carezzae premiato. Il tutto dopo una finale epica chiusa al quinto set con la vittoria del serbo. Kate era accompagnata in tribuna nell'olimpo del tennis mondiale dalla duchessa di Sussexsedute fianco a fianco nel Royal Box dell'All England Club.L'occasione dell'incontro è stata offerta dalla finale donne dei Championships, vinto da Simona Halep contro l'amica di, Serena Williams. Ribattezzate - dai tabloid britannici - «le duchesse rivali» per via di presunti dissidi e incomprensioni che durerebbero ormai da quasi un anno, le due giovani donne hanno assistito al match di tennis in compagnia anche di Pippa, la sorella più giovane di Kate.

Abito verde, con fiocco viola (in onore di Wimbledon), per la moglie del principe William, abito bianco e occhiali scuri per la neo-mamma Meghan: la finale è stata anche una sfida di eleganza tra le due, che con questa apparizione pubblica forse hanno voluto spazzare via i pettegolezzi di corte.

Domenica 14 Luglio 2019, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA