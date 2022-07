Kate Middleton elegantissima a Wimbledon: icona di stile, ma infrange una regola del torneo

Kate Middleton è sempre più un'icona di stile. E anche al torneo di Wimbledon, appena conclusosi con la settima vittoria di Novak Djokovic, la ducessa di Cambridge non ha mancato di sfoggiare il suo gusto nel vestire. Ma dall'Inghilterra trapela un po' di insofferenza nei confronti della moglie del principe William, a causa di una regola infranta per un accessorio proibito dagli organizzatori del torneo.

Wimbledon è il più antico torneo di tennis del mondo, si svolge ogni anno dal 1877 all’All England Lawn Tennis Club di Londra, in Inghilterra. Un torneo davvero esclusivo e prestigioso, che chiama a raccolta come pubblico le star internazionali e la royal family, ma proprio per il suo prestigio indiscusso a livello mondiale ha delle regole ferree dal punto di vista dell'outfit. Regole che riguardano sia i giocatori sul rettangolo verde di gioco che per chi assiste sugli spalti. E questa volta Kate Middleton sembra proprio essere caduta in errore.

NON SOLO KATE

Secondo il protocollo stilistico del torneo, stilato in epoca vittoriana, gli sportivi sono obbligati a indossare outfit all white, intimo compreso, che riguardano anche i loghi eccessivamente in vista che sono banditi dal torneo. E nella storia recente è spesso capitato che gli atleti vengano bacchettati dagli organizzatori per qualche strappo alla regola che non è certo apprezzato. Nell'ultima edizione è toccato al tennista stravagante Nick Kyrgios, che si è presentato per una match con un paio di Air Jordan Low 1 dai dettagli rossi. E a chi lo ha fatto notare in sala stampa, lui con il suo fare iconico da bad boy, ha risposto: «Faccio quello che voglio». Un comportamento agli antipodi da quello tenuto in pubblico da Kate Middleton che, come sempre, è apparsa elegantissima, ma commettendo anche lei un errore di outfit, infrangendo una regola riservata al pubblico.

L'ACCESSORIO PROIBITO

Kate Middleton, in questa edizione di Wimbledon, ha presenziato a tre match, tutti accompagnati da look impeccabili e sempre rigorosamente diversi. E in occasione della finale femminile ha sfoggiato un abito giallo fino alla caviglia che ha stregato il Regno Unito. Ma è in questa occasione che la duchessa si è resa protagonista di un errore inatteso. Sugli spalti, infatti, la Kate Middleton è stata fotografata con un vistoso copricapo in paglia. Un cappello ingombrante che ha sicuramente infastidito più di uno spettatore. I cappelli e i copricapi, infatti, sono accessori che gli ospiti non dovrebbero mai indossare, per non oscurare la vista delle persone sedute dietro di loro.

