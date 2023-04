Kate Middleton furiosa, torna la presunta amante di William: cosa sta succedendo a Buckingham Palace

di Redazione Web

Nuovi problemi a Buckingham Palace. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, pare che Kate Middleton e il principe William non stiano trascorrendo un momento sereno e i motivi sarebbero legati a Rose Hanbury, marchesa classe 1984 che anni fa avrebbe fatto perdere la testa a William. La donna è ora entrata nelle grazie di Re Carlo per via della nomina acquisita del marito. Ma andiamo con ordine.

Rose Hanbury, chi è la presunta amante di William

David Rocksavage Marchese di Cholmondeley, il marito di Rose Hanbury, ha acquisito una posizione di privilegio: Re Carlo, infatti, lo ha nominato Lord in Waiting, ossia suo assistente personale. Una posizione che lo “costringerà” ad essere una presenza costante ad ogni evento ufficiale accanto alla Famiglia Reale e con lui anche la moglie Rose Hambury. E pare che Kate Middleton non sia così entusiasta della notizia.

Kate Middleton e i rumors datati

Perché Kate Middleton sarebbe furiosa? Il motivo pare sia legato a dei rumors del 2019 quando si è detto che tra William e Rose era scattato un flirt. All’epoca i due si vedevano molto spesso anche perché vivevano vicini nella campagna del Norfolk. Nessuno, tuttavia, è stato mai in grado di smentire o confermare la presunta tresca segreta tra William e l'ex modella.

Si prospettano, dunque, scintille a Buckingham Palace tra Kate e William, ora che la principessa del Galles dovrà sopportare la presenza ingrombante di Rose, la donna che sui tabloid viene definita come l'amante di William.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 12:13

