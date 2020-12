Kate Middleton, crisi in famiglia. La richiesta choc della regina Elisabetta: «Fate una terapia di gruppo»

di Emiliana Costa

Kate Middleton , crisi in famiglia. La richiesta della regina Elisabetta: «Fate una terapia di gruppo». I rapporti all'interno della royal family sarebbero sempre più tesi, soprattutto tra i Cambridge e i Sussex. Come riporta il magazine New Idea, proprio per questa ragione la regina Elisabetta avrebbe proposto a Kate Middleton, Meghan Markle, William e Harry di sottoporsi a una terapia di gruppo in occasione delle fesitività.

La sovrana avrebbe voluto che i duchi di Sussex tornassero nel Regno Unito per Natale per provare a ricucire i rapporti con William e Kate. Elisabetta si sarebbe rivolta a degli specialisti. «La regina - spiega una fonte - non è convinta che Carlo, i Sussex e i Cambridge siano in grado di risolvere da soli le loro divergenze, quindi pensa che sia arrivato il momento di un aiuto professionale. Il fatto che lei stessa, nonostante la sua età, prenda in considerazione come possibile rimedio una seduta di consulenza familiare, fa capire come le situazione in casa Windsor non sia semplice».

Ma, complice l'emergenza sanitaria, Meghan e Harry avrebbero deciso di trascorrere il Natale negli Usa e l'incontro sarebbe rimandato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 21:32

